मोदी कैबिनेट का विस्तार: राहुल गांधी का तंज-क्या अब नहीं होगी वैक्सीन की और कमी?

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। मोदी कैबिनेट से कई मंत्रियों की छुट्टी भी की गई है। साथ ही उनकी जगह दूसरे नेताओं को मंत्री बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉ हर्षवर्धन सिंह की मोदी कैबिनेट से छुट्टी के बाद मनसुख मंडाविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं।

कोरोना महामारी के बीच ये मोदी कैबिनेट में ये बदलाव बेहद ही अहम माना जा रहा है। वहीं, इस कैबिनेट में हुए बदलाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा है। मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है।

Does this mean no more vaccine shortage?#Change

