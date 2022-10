विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले- पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में है एक्सपर्ट, लगी मिर्ची तो उगला भारत के खिलाफ जहर

नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) पाकिस्तान (Pakistan) की नापाक हरकत की पोल खोलते हुए तल्ख टिप्पणी कर दी है। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद भारत और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है।

बता दें कि सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने गुजरात में कहा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में एक्सपर्ट (Pakistan Expert in International Terrorism) है। दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा देश नहीं है जिसने आतंकवाद का खुलकर समर्थन किया हो। जयशंकर के इस बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। उसके बाद हमेशा की तरह उसने फिर बौखलाहट में भारत को लेकर ही झूठे दावे करते हुए दुनिया को गुमराह करने का काम किया है।

जानें क्यूं पाकिस्तान को लगी मिर्ची?

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry of Pakistan) ने जारी बयान में कहा कि जयशंकर का ये कहना बताने के लिए काफी है कि भारत के नेता हर बार आतंकवाद को लेकर दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह करने का काम करते हैं। इस तरह के बयान पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है और हम इसकी निंदा करते हैं। इसके पाकिस्तान ने यहां तक दावा कर दिया कि भारत ही अपनी धरती से आतंकवाद का समर्थन करता है और उनके खिलाफ भी साजिश रचता है।

भारत को दुनिया IT में एक्सपर्ट मानती है तो वहीं पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में एक्सपर्ट बन चुका है

अब जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि एक तरफ भारत को दुनिया IT में एक्सपर्ट (India is the world’s expert in IT) मानती है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में एक्सपर्ट बन चुका है। इसके साथ ही तल्ख अंदाज में जयशंकर ने बोला था कि कोई दूसरा देश आतंकवाद का ऐसा समर्थन नहीं करता, जिस तरह से पाकिस्तान किया करता है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान ने कैसे हर बार भारत के खिलाफ साजिश की है? 26/11 हमले के बाद खुद हमे ये समझने की जरूरत है कि ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा।

भारत की तरफ से भी हमेशा पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिया

बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले किए जाते हैं। कई मौकों पर जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकियों ने मासूमों की जान ली है। फिर चाहे उरी हमला रहा हो या फिर बाद में पुलवामा में किया गया आतंकी हमला हो। भारत की तरफ से भी हमेशा पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। एक तरफ उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया तो वहीं पुलवामा हमले के बाद एयरस्ट्राइक की गई है।