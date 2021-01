मशहूर भजन गायक Narendra Chanchal का लंबी बीमारी के चलते हुआ निधन

नई दिल्ली: मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल का लंबी बीमारी के चलते आज दोपहर निधन हो गया है। नरेंद्र चंचल जागरण में माता की भेंटें गाते थे और वह बॉलीवुड में भी अपनी गायकी से फैन्स का दिल जीत चुके थे। आपको बता दें, 1980-90 के दशक में वह माता के जागरण की शान हुआ करते थे, और उनकी आवाज और गायकी भक्तों और लोगों को अपने में आत्मसात कर लेती थी।

नरेंद्र चंचल जिस जागरण में वह चले जाते थे, वहां लोगों का हुजूम टूट पड़ता था। मशहूर भजन सिंगर नरेंद्र चंचल के निधन पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है, ”यह जानकर बहुत दुख हुआ कि महान सिंगर नरेमद्र चंचल नहीं रहे।

Deeply saddened to learn that iconic and most loved #NarendraChanchal ji has left us for the heavenly abode. In prayers for his soul to rest in peace. Heartfelt condolences to his family 🙏🙏

