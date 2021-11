UP के फिल्म बन्धु स्टॉल का मशहूर फिल्म निर्देशक रणधीर कपूर ने किया उद्घाटन, राहुल रावेल भी रहे मौजूद

लखनऊ। गोवा में आयोजित इन्टेरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया-2021 (International Film Festival of India-2021) में UP की फिल्म पॉलिसी (film policy) को खूब सराहना मिल रही है। यहां UP के फिल्म बन्धु (film bandhu) का स्टॉल भी लगाया गया है जिसका उदघाटन मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक रणधीर कपूर और राहुल रावेल ने किया। वहीं फिल्म बन्धु (film bandhu) के अध्यक्ष नवनीत सहगल और सचिव शिशिर के मार्गदर्शन में एक डेलीगेशन प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचा है।

Legendary actor Randhir Kapoor and the veteran director Rahul Rawail, inaugurate the @UPGovt's 'Film Bandhu' stall at the 52nd @IFFIGoa #IFFI52 pic.twitter.com/VhHb6zBxxP — PIB India (@PIB_India) November 27, 2021

फिल्म बन्धु (film bandhu) के स्टॉल का उदघाटन करते हुए मशहूर फिल्म निर्देशक रणधीर कपूर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की तारीफ की और कहा कि उनकी दमदार फिल्म नीति की वजह से ही समस्त निर्माता, निर्देशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि आज गोवा में आयोजित फिल्म समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार का फिल्म बन्धु (film bandhu) स्टाल का उद्घाटन उनके द्वारा हो रहा है।

फिल्म निर्देशक राहुल रावेल (Rahul Rawail) ने यूपी को एक अद्भुत स्थान बताया। उन्होंने कहा कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा फिल्में बननी चाहिये। उन्होंने यूपी सरकार के कार्यों तथा फिल्म नीति की खूब सराहना की। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित निर्माता, निर्देशक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

निर्देशकों को एलडीडी पर दिखाई जा रहीं यूपी की शूटिंग लोकेशन

बता दें कि, गोवा फिल्म फेस्टिवल (Goa Film Festival) में लगाए गए फिल्म बन्धु (film bandhu) के स्टॉल पर यूपी सरकार की फिल्म नीतियों का प्रचार-प्रसार बुकलेट, फोल्डर देकर और एलईडी से किया जा रहा है। पूरी दुनिया से आये कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं, टेकनिकल विशेषज्ञों से सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन, नीति और यूपी की खूबसूरत फिल्म शूटिंग लोकेशन के बारे में चर्चा की जा रही है और प्रसारण किया जा रहा है। बता दें कि गोवा फिल्म फेस्टिवल में यूपी की फिल्म पॉलिसी पर मशहूर फिल्म निदेशक करन जौहर तो इतने फिदा हो गये कि उनसे यह कहे बिना नहीं रहा गया कि यूपी के लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में फिल्म शूट करो तो कहानियां अपने आप उभर जाती हैं।