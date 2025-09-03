शादी के 17 साल बाद फेमस सिंगर का हुआ तलाक, पोस्ट में लिखा- नेहा और मैंने…

फेमस सिंगर राहुल देशपांडे अपने पर्सनल रिलेशन को लेकर खबरों में बने हुए हैं। सिंगर ने ऐलान किया है कि उनका और उनकी पत्नी का शादी के 17 साल बाद तलाक हो गया है। सिंगर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिये दी है। साथ ही सिंगर ने ये भी बताया कि तालाक़ के बाद उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है।

नेहा और मैंने…

राहुल देशपांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए तलाक की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने अपने फैंस के लिए लिखा कि ‘तुमने जिंदगी के हर एक मोड़ पर मेरे साथ रहे हो। इसलिए मैं अपनी प्राइवेट लाइफ से जुड़ी जानकारी तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। नेहा और मैंने शादी के 17 साल बाद आपसी सहमति से तलाक लेने और अलग होने का फैसला लिया है। हम दोनों ने डिवॉर्स के प्रोसेस को प्राइवेटली रखते हुए तलाक की प्रक्रिया पूरी की। हम दोनों के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी हमारी बेटी रेणुका है।

बेटी रेणुका के लिए इमोशनल

गायक ने इस पोस्ट में अपनी बेटी रेणुका के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए राहुल ने लिखा कि हमेशा मेरी बेटी रेणुका मेरे लिए सबसे खास रहेंगी। मैं हमेशा एक को-पैरेंट के तौर पर उसे खूब सारा प्यार करूंगा और सपोर्ट करता रहूंगा। हालांकि इस फैसले से हमारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, लेकिन रेणुका के माता-पिता के तौर पर हम हमेशा एक-दूसरे का सम्मान करेंगे। बता डीएन कि राहुल सिंगर के साथ ही साथ एक्टर भी हैं।