Swara Bhaskar को फैंस दे रहे मरने की बद्दुआ, एक्ट्रेस बोली- मेरे नफरती चिंटुओं...

नई द‍िल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखतीं हैं। नेताओं को भी आड़े हाथ लेने से संकोच नहीं करती हैं। ऐसे में जब कोई उन्हें ट्रोल करे, तब स्वरा (Swara Bhaskar) भला चुप कैसे बैठे। दरअसल, दो दिन पहले स्वरा (Swara Bhaskar) ने पोस्ट साझा कर अपने कोव‍िड-19 पॉज‍िट‍िव होने की जानकारी दी। इसपर उनके फैंस ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की, लेक‍िन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक्ट्रेस के मरने की दुआ की थी।

ऐसी बद्दुआ देने वाले यूजर्स को स्वरा (Swara Bhaskar) ने करारा जवाब दिया है। स्वरा (Swara Bhaskar) ने कुछ यूजर्स के पोस्ट शेयर कर लिखा- ‘मेरे नफरती चिंटुओं और ट्रोल्स जो मेरी मौत की दुआ कर रहे थे…दोस्तों अपनी भावनाएं काबू में रखो…मुझे कुछ हो गया तो आपकी रोजी रोटी छ‍िन जाएगी…घर कैसे चलेगा?’ स्वरा का यह रिप्लाई उनसे नफरत करने वालों के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं है। नफरती तत्वों के लिए स्वरा के इस ट्वीट पर फैंस उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।

And to my dear Nafrati Chintus and trolls praying for my demise.. doston apni bhaavnaaein kaabooo mein rakho.. mujhey kuch ho gaya toh aapki rozi roti chhin jaaegi.. ghar kaisey chalega ?!? 😬🤷🏾‍♀️🤗 pic.twitter.com/Tx7mq3zQOD

— Swara Bhasker (@ReallySwara) January 7, 2022