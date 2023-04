The Kapil Sharma Show का नया प्रोमो देख फैंस हुए गदगद, अभिषेक के बाद इस कलाकार की हुई वापसी

The new promo of The Kapil Sharma Show: टीवी के चर्चित कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show), टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनाए रहता है। इस शो की कॉमेडी भी दर्शकों को बहुत पसंद आती है।

आपको बता दें, शो कई बार उसकी कास्ट को लेकर भी ख़बरों में रहता है, ऐसे में अब एक बार फिर से शो ऐसे ही कारण के चलते खबरों में हैं।

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में कृष्णा अभिषेक (Krishna Abhishek) की वापसी हो गई है तथा अब प्रशंसकों को उम्मीद है कि सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) भी शो में वापसी कर सकते हैं। शो का एक प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है। द कपिल शर्मा शो का नया प्रोमो सोनी टीवी के सोशल मीडिया पर अकाउंट पर शेयर किया गया है।

वीडियो में नजर आ रहा है कि कपिल शर्मा, सपना की भूमिका में दिखाई दे रहे कृष्णा अभिषेक से बोलते हैं- ‘सपना तू आ गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है।’ इस पर सपना बोलती है- ‘मालूम है कप्पू, ये सीजन आने का इच है। मैं आ गई, सिद्धू जी भी आ गए। आहिस्ता-आहिस्ता सारे पुराने लोग वापस आने वाले हैं।’ इस पर राजीव ठाकुर बोलते हैं- ‘ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा पुराने आ गए न, तो तू भी जाएगी।’