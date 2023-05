फैंस का इंतज़ार हुआ खत्म, ‘Never Have I Ever’ 4th सीजन ट्रेलर रिलीज

फैंस का इंतज़ार हुआ खत्म, ‘Never Have I Ever’ 4th सीजन ट्रेलर रिलीज

'नेवर हैव आई एवर' ('Never Have I Ever') के चौथे सीजन का ट्रेलर आउट हो गया है। 'नेवर हैव आई एवर' आधुनिक समय की पहली पीढ़ी की भारतीय अमेरिकी किशोर लड़की के जटिल जीवन के बारे में एक आने वाली उम्र की कॉमेडी है।