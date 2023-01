Urfi Javed के न्यू आउटफिट पर फैन्स हुए फ़िदा, मास्क स्टाइल ने उड़ाए होश

Urfi Javed के न्यू आउटफिट पर फैन्स हुए फ़िदा, मास्क स्टाइल ने उड़ाए होश

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस उर्फी जावेद (Urfi Javed) ने अपने अतरंगी ऑउटफिट से प्रशंसकों को चौंका दिया है। उनके नए बोल्ड और डेयरिंग लुक (New bold and daring look) को देखकर प्रशंसकों के दिलों पर सांप लोट गया है।