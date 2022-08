‘हर हर शंभू’ भजन गाकर चर्चा में आईं फरमानी नाज ने कट्टरपंथियों को दिया करारा जवाब, ‘कलाकार का कोई धर्म नहीं होता’

नई दिल्ली। यूट्यूब चौनल पर हर हर शंभू भजन गाकर चर्चा में आईं इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज ने उन मुस्लिम उलेमा पर पलटवार किया है। जिन्होंने कहा कि फरमानी नाज को ऐसा गाना नहीं चाहिए। फरमानी नाज ने कहा कि ये उलेमा कहां थे जब उनके पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। उन्होंने कहा कि मैं बच्चे का पेट पालने के लिए गाना गाती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि आज लड़कियां आत्मनिर्भर होकर समाज में जी रही हैं, वे अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रही हैं।

देवबंद उलेमा हुए थे आग बबूला

बता दें कि फेमस यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज ने हाल ही में अपने दर्शकों के लिए शिव भजन हर हर शंभू गाया था। बाद में इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। देवबंद के उलेमा इस पर भड़क गए। मुस्लिम संगठन ने गायक के हर हर शंभू गाने को इस्लाम के खिलाफ बताया। अब इसी पर फरमानी नाज का जवाब आया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने उलेमाओं पर करारा पलटवार किया है।

फरमानी नाज ने बताया कि उन्हें किसी ने घर आकर गाने से नहीं रोका है। बस कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं अपने हुनर के बल पर गाने गाकर आगे बढ़ रही हूं। कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया। शादी के बाद एक बेटा हुआ। बेटे को बीमारी थी। इसके बाद पति और ससुराल वालों ने छोड़ दिया। मुझे बिना तलाक दिए पति ने दूसरी शादी कर ली। इस पर कभी किसी ने मेरा दुख नहीं समझा।

Muzaffarnagar's Indian Idol fame Farmani Naaz recorded the song 'Har Har Shambhu' and uploaded it on social media. After this she came under the target of fundamentalists. pic.twitter.com/73gSTjrqHS

— santosh singh (@SantoshGaharwar) August 1, 2022