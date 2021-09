Farmers’ Mahapanchayat in Muzaffarnagar: बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की आशंका, राकेश टिकैत बोले-संख्या बताना असंभव

Farmers' Mahapanchayat in Muzaffarnagar: तीन कृषि कानूनों (three agricultural laws) के विरोध में किसानों का बीते 9 महीनों से दिल्ली (Delhi) के बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी को लेकर किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को UP के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में एक मेगा महापंचायत का आयोजन किया है। इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का अनुमान है।