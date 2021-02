किसान आंदोलन: जब किसान के समर्थन करने पर ट्रोल हुई मिया खलीफा,...

नई दिल्ली: किसान आंदोलन ने अब तेजी पकड़ ली है जिसके समर्थन में विदेशी हस्तियां लगातार ट्वीट कर रही हैं। इनमें पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना और पोर्न रहीं मिया खलीफा समेत कई सेलेब्स शामिल हैं

आपको बता दें, अब भारत में मिया खलीफा और रिहाना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मिया खलीफा को उनके पोर्न पास्ट को लेकर निशाना साध रहे हैं। इस पर मिया ने लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है।

लेबनानी-अमेरिकी पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा ने भारत में किसान प्रदर्शन के पक्ष में ट्वीट किया था, जिसके बाद लोगों ने उनका जबरदस्त विरोध किया। इसके बाद मिया ने शुक्रवार को इस संबंध में फिर ट्वीट किया और कहा कि वह अपने पक्ष से नहीं झुकेंगी। खलीफा ने खुद और ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ प्रदर्शन की एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर की।

Confirming I have in fact regained consciousness, and would like to thank you for your concern, albeit unnecessary. Still standing with the farmers, though ♥️ pic.twitter.com/ttZnYeVLRP

— Mia K. (@miakhalifa) February 4, 2021