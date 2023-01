फारूक अब्दुल्ला का BJP पर बड़ा अटैक, बोले- पूरे देश में फैलाई जा रही नफरत का नतीजा भुगत रहा है जम्मू कश्मीर

जम्मू कश्मीर। राजौरी (Rajouri) के डांगरी गांव (Dangri Village) में आतंकी हमले और विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर घाटी में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले डांगरी गांव (Dangri Village) में रविवार आतंकियों ने 4 नागरिकों की हत्या कर दी थी और इस घटना के 24 घंटे के भीतर वहां एक विस्फोट भी हुआ है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि 7 घायल हुए हैं।

"Very sad that innocents are being killed. Terrorism is on rise in J&K. The Govt. should come up with some tangible plan to safeguard people"; says NC President Dr. Farooq Abdullah@JKNC_ @OmarAbdullah @tanvirsadiq @ImranNDar@SaraHayatShah @MushtaqGuroo#KNS reports. pic.twitter.com/QjHfgepgVB

— Kashmir News Service (@KNSKashmir) January 2, 2023