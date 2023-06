अफगानिस्तान के बदख्शन इलाके में फिदायीन हमले में 16 लोगों की मौत,बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा

अफगानिस्तान (Afghanistan) के बदख्शन इलाके (Badakhshan Area) में गुरुवार को एक फिदायीन हमले (Fidayeen Attack) में 16 लोगों की मौत हो गई। हमला तब हुआ जब लोग यहां के डिप्टी गवर्नर को सुपुर्द-ए-खाक (Handed over to the Deputy Governor) करने के लिए जुटे थे। लोकल हॉस्पिटल के इंचार्ज ने कहा- अब तक 16 डेड बॉडीज हम रिसीव कर चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां काफी लोग मौजूद थे।