FIFA World Cup 2022 : विश्व कप से बाहर होने पर रोनाल्डो लिखा- हमेशा लड़ता रहूंगा, कोहली बोले- आप सभी खिलाड़ियों के लिए हैं सच्ची प्रेरणा

FIFA World Cup 2022 : Ronaldo wrote on being out of the World Cup - I will always fight, Kohli said - You are every player's inspiration