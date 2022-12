FIFA World Cup 2022 : मोरक्को के स्टार प्लेयर की वाइफ पर तसलीमा नसरीन के ट्वीट ने खड़ा किया ​​हंगामा, ‘मुस्लिम और हिजाब भी नहीं पहना…’

FIFA World Cup 2022 : फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचकर मोरक्को ने इतिहास रच दिया है। मोरक्को पहली ऐसी अफ्रीका-अरब टीम बनी है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब मोरक्को टीम के हर खिलाड़ी पर लोगों की नज़र है, इस बीच मोरक्को टीम के प्लेयर अशरफ हक़ीमी सुर्खियां बटोर रहे हैं।

But he will be the first one to support it in sub continent https://t.co/wmm1KAe95v

बता दें कि अशरफ हक़ीमी और उनकी पत्नी हिबा अबूक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्हीं तस्वीरों पर अब एक्टिविस्ट और लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कुछ ऐसा ट्वीट किया है, जिस पर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है।

All the activist titles in your bio but you’re out here oppressing people who make their own decisions. Deputy Jesus on this app is always ready to go. https://t.co/AVui6eWPrS

— Farah C. Fortune (@fcfortune) December 12, 2022