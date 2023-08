Film ‘Pulimada’ First look out: जोजू जॉर्ज और ऐश्वर्या राजेश की फिल्म ‘पुलिमादा’ का फर्स्ट लुक आउट

Film ‘Pulimada’ First look out: जोजू जॉर्ज और ऐश्वर्या राजेश अभिनीत मलयालम फिल्म ‘पुलिमादा’ रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हो गया है. ए.के. साजन, जिन्होंने मलयालम में कुछ अच्छी फिल्में दी हैं, पुलिमाडा के लेखक-निर्देशक-संपादक हैं।

आइंस्टीन जैक पॉल और राजेश दामोदरन आइंस्टीन मीडिया और लैंड सिनेमाज के बैनर तले निर्माता हैं। ‘पुलिमाडा’ जोजू जॉर्ज की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘इरत्ता’ का सीक्वल है। फिल्म की एक और खासियत यह है कि मशहूर सिनेमैटोग्राफर वेणु दस साल के अंतराल के बाद किसी फिल्म में कैमरा कर रहे हैं।

पुलिमाडा एक बड़े बजट की फिल्म है जिसे एक शेड्यूल में 60 दिनों में शूट किया गया था और इसमें बड़ी स्टार कास्ट है। सुपरहिट तमिल फिल्म जय भीम के बाद लिजोमोल पुलिमादा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। अन्य महत्वपूर्ण किरदार बालचंद्र मेनन, चेम्बन विनोद, जॉनी एंटनी, जफ़र इडुक्की, जियो बेबी, अबू सलीम, सोना नायर, कृष्णा प्रभा, पॉली विल्सन, शिबिला आदि ने निभाए हैं।



एक पुलिस कांस्टेबल विंसेंट स्कारिया (जोजू जॉर्ज) की शादी और उससे जुड़ी घटनाओं और उसके चरित्र और जीवन में आने वाले बदलावों को पुलिमाडा के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, निर्देशक दर्शकों को असली टाइगर की मांद में ले जाता है।