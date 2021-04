फिल्मकार केवी आनंद का दिल का दौरा पड़ने से निधन, 54 वर्ष में ली अंतिम सांस

मुंबई: जाने माने तमिल फिल्म निर्देशक और सिनेमैटोग्राफर केवी आनंद का दिल का दौरा पड़ने से शुक्रवार तड़के निधन हो गया। उनके परिवार के करीबी सूत्रों ने यह जानकारी दी। फिल्म उद्योग प्रचारक और फिल्म विश्लेषक रियाज के अहमद ने बताया, “दिल का दौरा पड़ने से एक अस्पताल में तड़के तीन बजे उनका निधन हो गया। वह 54 वर्ष के थे।”

केवी आनंद ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में मलयालम फिल्म ‘थेनमविन कोम्बाथ’ में सिनेमैटोग्राफर के रूप में की थी और कई दशक तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद उन्होंने तमिल फिल्म ‘काना कानदेन’ (2005) से निर्देशकीय पारी की शुरुआत की।

A gentle kind honest man has passed away. A very sweet man full of life love and joy. K.v anand sir .. gone too soon sir. Too soon. My condolences to his family. Rest in peace k.v sir.

— Dhanush (@dhanushkraja) April 30, 2021