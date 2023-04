वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक हफ्ते के दौरे पर न्यूयाॅर्क पहुंचीं, IMF की मीटिंग में लेंगी हिस्सा

Nirmala Sitharaman: विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 2023 स्प्रिंग मीटिंग में भाग लेने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अमेरिका के शहर न्यूयाॅर्क पहुंचीं। जहां वह 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होने वाली जी20 बैठकों और अन्य संबद्ध बैठकों में भी शामिल होंगी।

इस बैठक में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। यह बैठक वाशिंगटन डीसी में डब्ल्यूबीजी और आईएमएफ मुख्यालय में होंगी।

Always a pleasure to receive FM @nsitharaman as she arrives in #WashingtonDC at Union Station. pic.twitter.com/ORvbmT7Sju

— Taranjit Singh Sandhu (@SandhuTaranjitS) April 10, 2023