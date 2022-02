Russia-Ukraine War Live : यूक्रेन के समर्थन में Finland and Denmark ने रूस के सैन्य कार्रवाई निंदा की

Russia-Ukraine War Live : रूस ने गुरुवार को यूक्रेन से जंग का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन के डोनबास में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग से उपजे ताजा हालात से वैश्विक परिस्थितियों तेजी से बदलाव हो रहा है। इसी कड़ी में डेनमार्क और फिनलैंड ने कीव के खिलाफ मास्को की कार्रवाई की निंदा की है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाइयों के बारे में पीएम मेटे फ्रेडरिकसेन के एक बयान को ट्विटर पर जारी किया है। इसी तरह, फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की है।

I strongly condemn the military action Russia has taken in Ukraine. The attack is a grave breach of international law and threatens the life of numerous civilians. Finland expresses its solid support to Ukraine and Ukrainians and we are looking for ways to increase this support.

— Sanna Marin (@MarinSanna) February 24, 2022