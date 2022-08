Finland : प्रधानमंत्री सना मरीन ने पार्टी में शराब पीकर किया गदर डांस, मचा हंगामा,देखें वायरल वीडियो

Finland : फिनलैंड (Finland) की प्रधान मंत्री सना मरीन (Prime Minister Sanna Marin) अपने एक वीडियो लीक होने के बाद विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गई हैं। वीडियो में वह शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही हैं। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सना मरीन (Sanna Marin) ने दोस्तों के साथ ड्रग्स का सेवन किया। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। उधर, सना मरीन (Sanna Marin) ने कबूला है कि वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रही थी लेकिन, ड्रग्स लेने की बातों को अफवाह करार दिया और चुनौती दी कि वो ड्रग्स टेस्ट के लिए तैयार (Drugs Ready for Test) हैं।

सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में फिनलैंड (Finland) की पीएम सना मरीन ( PM Sanna Marin) शराब पीते और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग पीएम के वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इस घटना को सामान्य बता रहे हैं तो कुछ का कहना है कि सना मरीन फिनलैंड (Finland) के पीएम बनने के लायक नहीं है।

फिनलैंड (Finland) के स्पोर्ट्स टॉक शो होस्ट अलेक्सी वलावुरी ने उन्हें देश का सबसे अक्षम प्रधान मंत्री करार दिया। ट्वीट किया, कृपया अपना लेदर जैकेट लें और इस्तीफा दें।

A viral video shows Finnish PM #SanaMarin celebrating an evening with her friends.

It is noteworthy that the 36-year-old Marin, considered the youngest PM in #Finland’s history, was previously criticised for spending a lot of her time at parties, festivals and nightclubs pic.twitter.com/9zQ3nJvMgj

— خالد اسكيف (@khalediskef) August 18, 2022