Fire Broke In Udyan Express: बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर

Fire Broke In Udyan Express: बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोल्ली रायन्ना रेलवे स्टेशन (Krantiveera Sangolli Rayanna Railway Station) पर शनिवार सुबह उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन (Udyan Express Train) में आग लग गई। ट्रेन में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंची हैं। उद्यान एक्सप्रेस (Udyan Express Train) मुंबई से बेंगलुरु स्टेशन के बीच चलती है और केएसआर रेलवे स्टेशन आखिरी स्टापेज है।

A fire broke out in #Udyan_Express two hours after it arrived at its destination KSR #Bengaluru Station, railway officials said. The fire broke out at around 7.30am, with smoke coming out from two coaches. No injuries have been reported so far. pic.twitter.com/kH3GV5Rj1r

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) August 19, 2023