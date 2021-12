Firing In Nagaland: सुरक्षाबलों की फायरिंग में 6 से ज्यादा की मौत, अमित शाह ट्वीट कर बोले- दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं...

Firing In Nagaland: नगालैंड (Nagaland) के मोन जिले से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। दरअसल, शनिवार की रात यानी बीते कल सुरक्षाबलों द्वारा की गई फायरिंग में छह से ज्यादा लोगों की हुई मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, सुरक्षाबलों की फायरिंग (firing of security forces) में कम से कम 11 स्थानीय लोगों की मौत हो गई।

खबरों की माने तो, इन लोगों के उग्रवादी संगठन NSCN से जुड़े होने की आशंका के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग (Security forces fired) की थी, जिसमें इन लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद इलाके में हिंसा फैल गई।

The unfortunate incident leading to killing of civilians at Oting, Mon is highly condemnable.Condolences to the bereaved families & speedy recovery of those injured. High level SIT will investigate & justice delivered as per the law of the land.Appeal for peace from all sections

सुरक्षाबलों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प भी हुई। खबर है कि हिंसा में सुरक्षाबलों का एक जवान भी मारा गया है। नगालैंड के मुख्यमंत्री नीफियू रियो ने कहा कि मोन के ओटिंग में नागरिकों की हत्या की घटना बेहद निंदनीय है। इसकी हाई-लेवल SIT जांच कराई जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

Anguished over an unfortunate incident in Nagaland’s Oting, Mon. I express my deepest condolences to the families of those who have lost their lives. A high-level SIT constituted by the State govt will thoroughly probe this incident to ensure justice to the bereaved families.

