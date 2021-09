पूर्व गर्लफ्रेंड को पीटा और फिर मुंह पर टेप लगाकर सूटकेस में भर दिया, जानें आगे क्या किया

नई दिल्ली। लोगों के बीच नोक-झोंक की खबरें आती रहती हैं। अक्सर कई बार ये बहस इतनी खतरनाक रूप ले लेती है कि वे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक खतरनाक मामला अमेरिका (America) से सामने आया है, जहां एक शख्स अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड (Ex Girlfriend) से बहस कर रहा था। यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शख्स को गुस्सा आ गया। इसके बाद शख्स ने पहले महिला को जमकर पीटा, इसके बाद उसके मुंह पर टेप बांध हाथ-पैर भी बांध दिए और उसे सूटकेस में भरकर जंगल में फेंक दिया।

‘द इंडिपेंडेंट’ (The Independent) की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना अमेरिका (America) के न्यूयॉर्क (New York) की है। इस शख्स ने अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड (Ex Girlfriend) की बेरहमी से पिटाई कर उसे बांधकर जिंदा सूटकेस में भरकर जंगल में फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना दो साल पहले की है। अब आरोपी शख्स को सजा सुनाई दी गई है, इसके बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया।

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी का नाम जेवियर (Xavier) है । उसकी गर्लफ्रेंड ( Girlfriend) का नाम वैलेरी है। इन दोनों का झगड़ा तब शुरू हुआ जब दोनों का ब्रेकअप हो गया था। किसी बात को लेकर जेवियर (Xavier) और वैलेरी (Vallerie) के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। इस दौरान जेवियर (Xavier) ने वैलेरी (Vallerie) के सिर पर मारना शुरू कर दिया।

कोर्ट ने शख्स को 30 साल की कैद की सुनाई सजा

जब उसने मारना शुरू किया तो पीटता ही गया। इतना ही नहीं उसने लड़की को घर में रखे एक सूटकेस में भर दिया और दूर ले जाकर जंगल में फेंक दिया। लड़की जब अपने घर नहीं लौटी तो उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस ने जेवियर से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ था। बताया जा रहा था कि लड़की की बॉडी एक हफ्ते बाद जंगल से मिली थी। फिलहाल अब आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया और दो साल लंबे चले इस मुकदमे में आखिरकार फैसला आया। कोर्ट ने शख्स को 30 साल की कैद की सजा सुनाई है।