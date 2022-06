First look of ‘Maa O Maa’: मंदाकिनी स्टारर ‘मां ओ मां’ का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट

First look of ‘Maa O Maa’: जब कोई राज कपूर (Raj Kapoor) के बारे में बात करता है और फिल्मों में उन्होंने अपनी प्रमुख नायिकाओं को कितनी कामुक और सुंदर ढंग से चित्रित किया है, तो हमेशा राम तेरी गंगा मैली के बारे में सोचा जाता है।

मंदाकिनी ने इस राज कपूर क्लासिक (Raj Kapoor Classic) के साथ वर्षों पहले प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन फिर 80 और 90 के दशक में कई फिल्में करने के बाद लोगों की नज़रों से दूर हो गईं। अब 30 साल बाद वह पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं।

फिल्मी क्लैप प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले मंदाकिनी और उनके बेटे रब्बल और अभिनेत्री बबीता बनर्जी चाइल्ड आर्टिस्ट सिमरन और चिराग द्वारा निर्देशित और कैलाश रायगर गुरु जी द्वारा निर्मित, मां ओ मां का पोस्टर अभी और अब इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है।

साजन अग्रवाल द्वारा लिखे गए सुंदर गीत और बबली हक और मीरा द्वारा रचित संगीत। ऋषभ गिरी द्वारा गाया गया सुंदर गीत।मंदाकिनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मां ओ मां का पोस्टर शेयर किया और लिखा कि पोस्टर पर अपनी प्रतिक्रिया दें, मुझे जानना अच्छा लगेगा।

निर्देशक साजन अग्रवाल ने कहा, “मैं बहुत खुश हूं कि मंदाकिनी जी मेरे वीडियो मा ओ मां के माध्यम से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। अब लोग पोस्टर की सराहना करते हैं। उनके साथ काम करना एक सपने के सच होने जैसा है। मैं अपनी डीओपी गिफ्टी मेहरा को धन्यवाद देना चाहता हूं।”