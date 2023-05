Pine Cone का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए मजबूत आवाज

Pine Cone first look poster out: एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए एक मजबूत आवाज रखने वाले निर्देशक ओनिर ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म पाइन कोन के पहले पोस्टर का अनावरण किया है। फिल्म की कहानी रियल लाइफ के अनुभवों से प्रेरित है।

यह फिल्म सिनेमा में एलजीबीटीक्यू समुदाय के सच्चे प्रतिनिधित्व के लिए एक शक्तिशाली वकील के रूप में कार्य करती है। पाइन कोन 7 जून को दक्षिण एशिया के सबसे बड़े क्वीर फिल्म फेस्टिवल कशिश का उद्घाटन करने के लिए तैयार है, जिसमें एक समलैंगिक व्यक्ति की प्रेम कहानी के साथ दर्शकों को लुभाने का वादा किया गया है।

ओनिर ने अपने करियर को उन कथाओं को तैयार करने के लिए समर्पित किया है जो एलजीबीटीक्यू समुदाय और प्रेम, समानता और स्वीकृति की दिशा में उनकी यात्रा का समर्थन करते हैं। पाइन कोन का पहला पोस्टर फिल्म में व्याप्त गहन भावनाओं की एक झलक पेश करता है। एक कला कृति के रूप में चित्रित, इसमें प्रमुख अभिनेता विधुर सेठी और साहिब वर्मा को एक अंतरंग और कोमल क्षण में दिखाया गया है, जो प्यार की गहराई में डूबे हुए हैं।