First song of film ‘Selfie’ released: एक बार फिर ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ में नजर आये अक्की, रिलीज हुआ सॉन्ग

First song of film ‘Selfie’ released: बॉलीवुड फिल्म ‘सेल्फी’ के मेकर्स ने बुधवार को ‘मैं खिलाड़ी’ (Main Khiladi) शीर्षक से इस फिल्म का पहला गाना लॉन्च (first song launch) किया। हाल ही में इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ किया गया है।

आपको बता दें, एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ ‘ताली बजाओ शोर मचाओ’ (taali bajao shor machao) कैप्शन शेयर करते हुए कहा, “ डांस हो या एक्शन, खिलाड़ी यह सब करता है! ‘सेल्फी’ फिल्म के इस गाने को सुनों।”

वही इस तस्वीर में एक्टर इमरान काले चश्मे और काली पतलून के साथ बहु-पैटर्न वाली सीक्विन जैकेट पहने हुए हैं। वह फैंस को 70 के दशक का एहसास दे रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर जारी होते ही दर्शकों की फिल्म देखने की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गयी है। इस ट्रेलर में इमरान के लुक की बहुत चर्चा हो रही है।

‘सेल्फी’ राज मेहता द्वारा डायरेक्टेड फिल्म है तथा धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में एक्टर इमरान हाशमी और अक्षय कुमार पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त डायना पेंटी और नुसरत भरुचा कलाकारों ने भी मुख्य किरदार निभाया है। यह 24 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।