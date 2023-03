First song release of film bheed: भीड़ का पहला गाना सुन हो आप भी हो जाओगे इमोशनल

First song release of film bheed: फिल्म भीड़ की टीम ने मूवी का पहला गाना रिलीज (first song release) कर दिया है, जो इस समय निरंतर चर्चाओं में बना हुआ है। भोजपुरी बोली में गाना कोविड के सबसे कठिन वक़्त की जमीनी हकीकत को दर्शा रहा है।

आपको बता दें, गाने के बोल बताते हैं कि कैसे एक एलान ने उन प्रवासी श्रमिकों को मजबूर कर दिया, जिन्होंने अपनी रोटी कमाने के लिए वर्ष भर चौबीसों घंटे काम किया है, उन्हें एक सेकंड में बाहर निकाल दिया गया।

यह उन शॉट्स को भी दर्शाता है जहां हर कोई भोजन कमाने का प्रयास कर रहा था और कैसे प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल अधिकारों तक पहुंच की मंजूरी नहीं थी।

इस गाने को ओमप्रकाश यादव और अनुराग सैकिया के द्वारा गाया गया है, अनुराग सैकिया ने संगीत दिया है और इसके बोल डॉ. सागर ने लिखे हैं। टीम ने एक कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया ।



कुछ समय पहले खबरें सामने आई थी कि राजकुमार राव और भूमि पेडनाकर अपनी आने वाली फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भीड़ फिल्म निर्माता इस हालिया प्रवासी की तुलना भारत के 1947 के विभाजन से करते है। फिल्म के निर्माताओं ने आखिरकार तारिलेर रिलीज कर दिया है।

भीड़ में पंकज कपूर, आशुतोष राणा, दीया मिर्जा, वीरेंद्र सक्सेना, कृतिका कामरा और अन्य भी दिखाई देने वाले है। फिल्म 24 मार्च, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। राजकुमार ने आगामी फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर साझा किया।