Five Jawan Martyrs: आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक जेसीओ समेत पांच जवान शहीद, मुठभेड़ जारी

Five Jawan Martyrs: जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सेना के जेसीओ समेत पांच जवान शहीद (Five Jawan Martyrs) हो गए हैं। बताय जा रहा है कि इसमें एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि सेना और आतंकियों के बीच अभी भी जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे सुरनकोट इलाके के जंगल मेंं मुठभेड़ जारी है।