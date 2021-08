Five killed in accident: कंटेनर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार, पांच की मौत

Five killed in accident: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बस्ती (basti) जिले के गोटवा बाजार में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में झारखंड (Jharkhand) जा रहे एक ही परिवार के पांच लोगों की हादसे में मौत (Five people died in the accident) हो गयी। ये हादसा कटाया के पास हुआ। हादसे के बाद पुलिस ने पांचों शवों को कार से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।