Delhi Flood : दिल्ली में बाढ़ का खतरा... 10,000 लोग विस्थापित, यमुना को लेकर हाई अलर्ट

दिल्ली में भारी बारिश के कारण यमुना नदी उफान के साथ ही खतरे की निशान पार कर चुकी है। लोगों के घरों में पानी भर गया है जिसके वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। वहां के लोगों को मयूर विहार फेस-1 में बने राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम की सड़कों पर भयंकर जलभराव देखने को मिल रहा है।

दिल्ली में बाढ़ का प्रकोप

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से मंगलवार सुबह एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, रात 10 बजे तक यह आंकड़ा दो लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया। वहीं अधिकारियों का मानना है कि नदी में पानी का स्तर अगले कुछ दिनों तक बढ़ा रहेगा। इससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है। बुधवार सुबह दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.22 मीटर को पार पहुंच चुका है, जबकि 207 मीटर के स्तर को छूने के आसार हैं। सोमवार को हिमालय में भारी बारिश के कारण हथिनीकुंड बैराज से तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।

10,000 लोग हुए विस्थापित

दिल्ली में निचले एरिया में पानी भरने के कारण करीब 10,000 लोगों को हटाया गया। वहीं कुछ लोगों शिविर में शिफ्ट कराया गया। डीएम ईस्ट अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि एनडीएमए को अलर्ट कर दिया गया है। रेलवे ने भी सुरक्षा के मद्देनजर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की गति कम कर दी है।

63 साल में 4 बार ही ऐसा हुआ

दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 63 वर्षों में नदी ने 43 बार 205 मीटर का स्तर पार किया, 14 बार 206 मीटर का स्तर पार किया। लेकिन केवल चार वर्षों में 207 मीटर का स्तर पार किया। जिसमें अब तक का सबसे अधिक 2023 का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 208.66 मीटर भी शामिल है।