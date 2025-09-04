लखीमपुर खीरी में बाढ़ का प्रकोप जारी, शारदा के रौद्ररूप से जनजीवन हुआ बदहाल

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

लखीमपुर खीरी। जिले की पलिया तहसील में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है जिसके चलते आस पास के तमाम गांव बाढ़ के पानी से डूब रहे हैं। बाढ़ से आम जनजीवन बेहाल हो चुका है। जनपद की पलिया तहसील क्षेत्र में उफनाई शारदा नदी करीब 15 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बहने से बाढ़ के हालात बदतर हो रहे हैं।

पलिया क्षेत्र के कई गांवों में जहां पानी भर गया है, वही कई गांव शारदा नदी के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसके अलावा शारदा की बाढ़ का पानी पलिया-भीरा के मध्य ग्राम बोझवा के आगे बने रपटा पुल पर करीब 2 फिट तेज धार में बहने लगा है। साथ ही बाढ़ ने पलिया चीनी मिल में भी अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है। बाढ़ से क्षेत्रवासी जहां परेशान हो चले हैं, वहीं तहसील प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है।

आपको बताते चले कि उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों पर पिछले 6 दिन से हो रही भारी वर्षा के बाद बनबसा बैराज से रिलीज किए गए करीब 2 लाख क्यूसेक पानी ने रास्ते में नेपाल से आए अकूत पानी को समेटकर जब पलिया में दस्तक दी तो निकटवर्ती ग्राम आजाद नगर, बर्बाद नगर, मेला घाट, श्रीनगर के कई घरों, खेतों तथा सड़कों पर पहुंचकर लोगों को परेशान करके रख दिया है। इतना ही नहीं बाढ़ के पानी ने पलिया -भीरा के मध्य रेलवे लाइन के निकट फिर से अपनी समीपता बढ़ा दी और पलिया के रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे नगला रोड को क्रॉस कर बजाज चीनी मिल की आसवनी इकाई में भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। उधर ग्राम बुझवा के आगे रपटा पुल पर तेज स्पीड में करीब 2 फिट पानी चलने से वाहन चालक परेशान हो उठे हैं।

रिपोर्ट : शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी

 

