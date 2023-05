Follow this Trick Cucumber will Never Bitter: खीरा लेते समय फॉलो करें ये ट्रिक कभी कड़वा नहीं निकलेगा आपका खीरा

Follow this Trick Cucumber will Never Bitter: गर्मियों में खीरे का यूज शायद ही कोई घर हो जहां न होता हो..चाहे सलाद बनाना हो तो खीरा, रायता बनाना हो तो खीरा (Cucumber) इतना ही नहीं कुछ लोग तो खीरे का जूस भी पीते है।

ऐसे में सोचिए अगर आपकी थाली में सलाद के तौर पर कड़वा वाला खीरा (Cucumber) आ जाए तो क्यो हो जाएगा न सारा मजा किरकिरा….तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने जाा रहे है।

जिससे आपका खीरा (Cucumber) कभी कड़वा नहीं निकलेगा और खाने में भी ताजा लगेगा। बस आपको खीरा खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।

खीरा लेते समय इसके छिलके को ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। यदि छिलका गहरे हरे रंग का है, और इस पर कहीं-कहीं हल्का पीलापन है, तो यह खीरा (Cucumber) ताजा और स्वाद में कड़वा नहीं होगा।

क्योंकि यह देसी किस्म के खीरे (Cucumber) होते हैं, जिनका स्वाद कड़वा नहीं होता है।मुलायम खीरा अंदर से ज्यादा बीजों से भरे और गले हुए होते हैं। ऐसे में खीरा खरीदते समय इसे दबाकर देखना बहुत जरूरी होता है।

अच्छा और ताजा खीरा (Cucumber) वही है, जो टाइट और कड़क होता है।बाजार में कई साइज और शेप के खीरे मिलते हैं। ऐसे में सबसे अच्छा यही है कि आप आकार में छोटे खीरे को लें।

साथ ही यह ज्यादा मोटे या पतले नहीं होने चाहिए। वरना यह खाने में बेस्वाद या कड़वे लग सकते हैं। खीरा (Cucumber) अगर कहीं से कटा या ज्यादा मुड़ा है, तो उसे खरीदने से बचें। इसके साथ जिन पर सफेद लाइन नजर आती है, ऐसे खीरे भी न लें।

दरअसल, यह देसी किस्म के खीरे (Cucumber) नहीं होते हैं, और स्वाद में ज्यादा कड़वे होते हैं।