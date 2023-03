Football world Cristiano Ronaldo : रोनाल्डो ने भूकंप में पिता को खोने वाले 10 वर्षीय बच्चे को लगाया गले, नबील सईद का सपना सच हो गया

Football world Cristiano Ronaldo : फुटबॉल जगत में सबका दिल जीतने वाले सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैदान के बाहर अपने एक्टिविटी से सबका दिल जीत लेते है। पुर्तगाली फुटबॉलर ने तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में जीवित बचे लोगों से मुलाकात के दौरान पिता को खोने वाले 10 वर्षीय बच्चे को गले से लगा लिया। गले लगने के बाद दोनों साथ में बोले ‘सिउ’। इस भावनात्मक घटना वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में रोनाल्डो बच्चे को गले लगाते और उसके साथ ‘सिउ’ बोलते देखे गए। बच्चा वीडियो में रोनाल्डो से कहता दिखा कि वह उनसे प्यार करता है।

50,000 से अधिक लोगों की जान लेने वाली प्राकृतिक आपदा से बचे सीरिया के एक लड़के नबील सईद ने बचावकर्मियों को 5 बार के बैलन डी’ओर विजेता से मिलने के अपने सपने के बारे में बताया। एक महीने बाद सपना सच हो गया है।

