गुजरात में नए मंत्रिमंडल का गठन आज, पाटीदारों की हिस्सेदारी ज्यादा होने की संभावना

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Bhupender Patel) के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण (Swearing In Ceremony Of New Cabinet) गुरुवार दोपहर 1:30 बजे राजभवन में होगा।