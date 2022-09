पूर्व बीजेपी नेता नवीन जिंदल को एक बार फिर मिली ‘सर तन से जुदा’ की धमकी, तो राहुल गांधी को घेरा

नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद साहब (Prophet Muhammad) पर आपत्तिजनक टिप्पणी का समर्थन करने की वजह से बीजेपी से निकाले गए नवीन जिंदल (Naveen Jindal) को एक बार फिर ‘सर तन से जुदा’ (Separation From The Head) की धमकी मिली है। नवीन जिंदल (Naveen Jindal) ने ट्विटर पर ‘जय श्री राम’ (jai shri Ram) लिखा था, जिसके जवाब में एक यूजर ने ‘सर तन से जुदा’ (Separation From The Head) लिखा है। जिंदल ने ट्विटर के जरिए ही दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से शिकायत की है तो भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) पर निकले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भी लपेट लिया है।

एक तरफ तो राहुल गाँधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे है दूसरी और अपने चमचों से हिन्दुओं को सर तन से जुदा करने की धमकी दिलवा रहे है। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है।@CPDelhi pic.twitter.com/HD3V1tK3xC — Naveen Kumar Jindal 🇮🇳 (@naveenjindalbjp) September 14, 2022

नवीन जिंदल (Naveen Jindal) ने स्क्रीनशॉट (Screenshot) को शेयर करते हुए लिखा, ”एक तरफ तो राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) निकाल रहे है दूसरी और अपने चमचों से हिंदुओं को को सर तन से जुदा करने की धमकी दिलवा रहे है। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है।” जिंदल ने इस ट्वीट के साथ सीपी दिल्ली को टैग किया है। स्क्रीनशॉट (Screenshot) में दिख रहा है कि @IMNQUASMI009 ट्विटर हैंडल से यह धमकी दी गई है।

पैगंबर मोहम्मद साहब (Prophet Muhammad) के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद से नवीन जिंदल को जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उन्हें और नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुरक्षा दी है। दोनों पिछले कई महीनों से भूमिगत हैं। पिछले दिनों उनके घर के बाहर तैनात पीसीआर वैन (PCR Van) में भी तोड़फोड़ की गई थी। जिंदल ने सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) के साथ इसकी शिकायत की थी और अपनी जान को खतरा बताया था। नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) के बयान को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल नाम के एक टेलर का गला रेत दिया गया था। इसके बाद से जिंदल और नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ चुकी है।