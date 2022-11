BJP के पूर्व MLA पप्पू भरतौल के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, जान से मारने की मिली धमकी

बरेली। यूपी (UP) के बरेली जिले (Bareilly District) में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा ऊर्फ पप्पू भरतौल (Former BJP MLA Rajesh Mishra alias Pappu Bharataul) को जान से मारने की धमकी मिली है। 10 नवंबर को अज्ञात बदमाश ने पूर्व विधायक के घर में घुसकर वाहनों में तोड़फोड़ भी की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इस मामले में पप्पू भरतौल (Pappu Bharataul)की ओर से बारादरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

पूर्व विधायक राजेश मिश्रा ऊर्फ पप्पू भरतौल (Former MLA Rajesh Mishra alias Pappu Bharataul) ने बारादरी थाने में जो मुकदमा दर्ज करवाया है, उसमें आरोप लगाया गया है कि 10 नवंबर की सुबह सवा पांच बजे एक बदमाश उनके घर के बाहर दिखाई दिया और उसने उनकी कार, स्कूटी में तोड़फोड़ की। बाहर पड़ी कुर्सियां भी फेंकी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूर्व विधायक पप्पू भरतौल (Former MLA Pappu Bharataul) के बेटे हिमांशु मिश्रा की ओर से जो प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया है। उसमे आरोप लगाया गया है कि पूर्व भाजपा विधायक राजेश मिश्रा ऊर्फ पप्पू भरतौल (Former BJP MLA Rajesh Mishra alias Pappu Bharataul) रोजाना सुबह टहलने जाते है, लेकिन 10 नवंबर को वो टहलने नहीं गए। बदमाश ने काफी देर तक इंतजार किया कि पप्पू भरतौल (Pappu Bharataul) टहलने जायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उसने तोड़फोड़ की।

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत के मुताबिक तोड़फोड़ की आवाज सुनकर जब हिमांशु ने खिड़की से झांककर देखा तो वह बदमाश तोड़फोड़ कर रहा था और कह रहा था कि विधायक जी को जान से मार देंगे। जिसके बाद वह बदमाश हवा में फायर करता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 452, 504, 506, 307, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।