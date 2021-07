Big claim of Former Cricketer: पूर्व क्रिकेटर का बड़ा दावा, अगर ऐसा ही बुमराह के साथ गलत होता रहेगा तो जल्द हो जायेंगे खत्म

Big claim of Former Cricketer: पाक के पूर्व तेज गेंदबाज(Shoeb Akhtar) शोएब अख्तर(pakistan Former Fast Bowler) ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह(Fast Bowler Of Indian Cricket team) को लेकर के एक बड़ा दावा (A Big Claim) किया है। बुमराह को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कुछ अहम बातें कही हैं। अख्तर का मानना है कि जैसा अभी चल रहा है अगर वैसा ही चलता रहा, तो बुमराह जल्द ही खत्म हो जाएंगे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन(Bowling Name) हमेशा से चर्चा में (In News) रहा है।

तमाम क्रिकेट पंडिक(Cricket Spesialist) कह चुके हैं कि बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है, उससे उनकी इंजरी(Injuery) के चांस(Chance) बढ़ जाते हैं। अख्तर ने कहा, ‘उसकी गेंदबाजी फ्रंटल एक्शन पर बेस्ड है। ऐसे खिलाड़ी अपनी बैक और कंधे की तेजी से गेंदबाजी करते हैं। हम लोग साइड-ऑन गेंदबाजी करते थे और यह हमारा कंपनसेशन था, लेकिन फ्रंटल एक्शन के साथ कोई कंपनसेशन नहीं है। अगर आपकी बैक में दिक्कत आ गई तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने फ्रंटल एक्शन से इयान बिशप(Iyan Bishap) और शेन बॉन्ड(Shane Bond) की हालत खराब होते हुए देखा है।