वार्न,वार्नर और वार्नरेस्ट को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर ने किया एक मजेदार ट्वीट, यहां समझे पूरी बात

नई दिल्ली। अपने मजेदार मीम्स के लिए काफी चर्चा में रहने वाले भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वसीम जाफर(Wasim Jafar) एक बार फिर अपने एक ट्वीट(Tweet) के जरिए चर्चा में हैं। जाफर ने ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीतने के बाद एक मजेदार ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि वॉर्न ने एक वर्ल्ड कप जीता, वार्नर ने दो वर्ल्ड कप जीते और अब इंतजार है कि कोई ऑस्ट्रेलिया जिसका नाम वॉर्नेस्ट हो, वह तीन वर्ल्ड कप (World Cup) खिताब जीते। वॉर्नर ऑस्ट्रेलिया की ओर से दो वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वॉर्नर को टी20 वर्ल्ड कप 2021 में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। वॉर्नर ने सात मैचों में 48.17 की औसत और 146.70 के स्ट्राइक रेट से कुल 289 रन बनाए।

Warne won 1 World Cup.

Warner won 2 World Cups.

Looking forward to seeing an Aussie kid named Warnest win 3 World Cups. #AUSvNZ #T20WorldCupFinal

