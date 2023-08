मधुमिता शुक्‍ला हत्याकांड के दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी होंगे रिहा, आदेश के खिलाफ SC पहुंची कवियत्री की बहन, आज सुनवाई

Former Minister Amarmani Tripathi: कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla Murder Case) में दोषी यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Former UP Minister Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि को आज रिहा कर दिया जाएगा। इस मामले में दोनों उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, और दोनों करीब 19 साल से जेल में बंद हैं। वहीं, अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी बची हुई सजा को माफ करते हुए शासन ने दोनों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने जारी किया है।