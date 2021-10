नहीं रहे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री गुरुमुख सिंह बाली, दिल्ली AIIMS में ली आखिरी सांस

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री गुरुमुख सिंह बाली (Former Minister Gurmukh Singh Bali) का शुक्रवार रात नई दिल्ली में निधन (died in new delhi) हो गया। वे 67 वर्ष के थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बाली ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) में शुक्रवार रात को अंतिम सांस ली।

बेटे रघुबीर सिंह बाली ने दी जानकारी

बाली के निधन की खबर उनके बेटे रघुबीर सिंह बाली ने शनिवार सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए दी।

बड़े ही दुखद मन से सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूजनीय पिताजी और आप सबके प्रिय श्री GS Bali जी अब हमारे बीच नहीं रहे। बीती रात उन्होंने दिल्ली के AIIMS में आखिर सांस ली।

पिताजी भले ही दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके आदर्श और मार्गदर्शन हमारे और आपके दिलों में हमेशा कायम रहेंगे। pic.twitter.com/4qvEHnM5Gb — Raghubir Singh Bali (@RSBaliHP) October 30, 2021

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बाली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने बताया कि बाली की पार्थिव देह को हिमाचल लाया जाएगा, जहां जनता उनके अंतिम दर्शन कर सकेगी। बाली का जन्म 27 जुलाई 1954 को कांगड़ा में हुआ था। वे प्रदेश के खाद्य आपूर्ति, परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रह चुके थे।