पोस्टर वार में Joe Biden को आतंकी कपड़ों में दिखाया, पूर्व सीनेटर ने बोला- ये बड़ा हमला

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) से अमेरिका (America) की शर्मनाक वापसी हुई है । इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडन (President Joe Biden) की जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच उनका एक पोस्टर काफी चर्चा में आ गया है। पोस्टर में राष्ट्रपति को तालिबान आतंकी (Taliban terrorists) के कपड़ों में दिखाया गया है। वह मोटार्ड पकड़े हुए हैं। पोस्टर (Poster) पर लिखा है ‘मेकिंग तालिबान ग्रेट अगेन (Making Taliban Great Again) ।’

बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former President Donald Trump) के चुनाव प्रचार के दौरान ‘मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन’ (Making America Great Again) नारा काफी प्रचलित हुआ था।

Who’s responsible for the Joe Biden Taliban billboard over I-83 in Pennsylvania? https://t.co/z0HoIgTOlS

— WBTW News13 (@WBTWNews13) September 17, 2021