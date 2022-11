China News : चीन के पूर्व राष्ट्रपति का निधन, तियानमेन चौक नरसंहार के बाद संभाली थी CCP की कमान

चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन (Former President of China Jiang Zemin) का निधन (Passed Away) हो गया है। उन्होंने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। चीनी सरकारी मीडिया (Chinese State Media) के अनुसार वे ल्यूकेमिया बीमारी से पीड़ित (Suffering From Leukemia Disease) थे। इसके कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था।