Rajasthan Assembly Election : पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई के साथ, चढ़ा सूबे का सियासी पारा

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई (Rajasthan Congress Screening Committee Chairman Gaurav Gogoi) और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Former Rajasthan CM Vasundhara Raje) की एक दिन पहले उदयपुर एयरपोर्ट (Udaipur Airport) पर मुलाकात हुई। इसकी तस्वीरें गोगोई ने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत गरमा गई है।

राजस्थान विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) से पहले हुई मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। गोगोई के तस्वीरें शेयर करने के बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) ने फेसबुक पर इन तस्वीरों को शेयर कर लिखा- राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया (Former Rajasthan CM Vasundhara Raje) से उदयपुर एयरपोर्ट (Udaipur Airport) पर मुलाकात की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 (Rajasthan Assembly Election 2023) पर उनसे चर्चा की।

इधर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) और गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) की मुलाकात की तस्वीर को एक्स (ट्वीट) किया है। हालांकि, इसे लेकर उन्होंने कोई तंज या कटाक्ष नहीं किया। उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा- राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Former Rajasthan CM Vasundhara Raje) एयरपोर्ट पर कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई (Congress MP Gaurav Gogoi) के साथ।

Ex Rajasthan CM Vasundhara Raje with Congress MP Gaurav Gogoi at Airport. pic.twitter.com/J9KTO1FSPn

— ROfl Gandhii 3.1 (@Armanjems1) September 2, 2023