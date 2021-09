पूर्व राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ पत्रकार Chandan Mitra का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

नई दिल्ली। पायनियर के संपादक (Pioneer Editor) और पूर्व राज्य सभा सांसद डॉ चंदन मित्रा (Former Rajya Sabha MP Dr Chandan Mitra) का बुधवार देर रात निधन हो गया है । डॉ मित्रा के निधन की जानकारी राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता (BJP leader Swapan Dasgupta) ने दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने आज सुबह अपने सबसे करीबी दोस्त- पायनियर के संपादक और पूर्व सांसद चंदन मित्रा को खो दिया है। हम ला मार्टिनियर (La martinier) के छात्र के रूप में एक साथ थे और सेंट स्टीफंस और ऑक्सफोर्ड (St. Stephen’s and Oxford) गए। हम एक ही समय में पत्रकारिता( journalism) में शामिल हुए और अयोध्या और भगवा लहर के उत्साह को साझा किया।

I am posting a photograph of Chandan Mitra and me together during a school trip in 1972. Be happy my dear friend wherever you are. Om Shanti pic.twitter.com/58vMvU6Wa9

चंदन मित्रा (Chandan Mitra) के निधन पर पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनको तेज दिमाग और अंतर्दृष्टि के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के साथ-साथ राजनीति की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनके निधन से आहत हूं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति।

Shri Chandan Mitra Ji will be remembered for his intellect and insights. He distinguished himself in the world of media as well as politics. Anguished by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.

