पूर्व स्पिनर ने चुना आलटाइम फेवरेट टॉप टेन तेज गेंदबाज, एक भी भारतीय को जगह नहीं

NEW DELHI: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शेन वॉर्न ने ऑलटाइम टॉप टेन(TOP TEN) तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है। वॉर्न ने अपनी इस लिस्ट में वसीम अकरम, ग्लेन मैक्ग्रा, डेल स्टेन जैसे गेंदबाजों को जगह दी है। हालांकि, उनकी इस लिस्ट में किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज का नाम शामिल नहीं है। लिस्ट में वार्न(WARNE) ने अपने समय के खतरनाक गेंदबाज डेनिस लीली(LILI) को सबसे ऊपर जगह दी है। जबकि उन्होंने अपने हमवतन खिलाड़ी ब्रेट ली को भी इस सूचि में जगह नहीं दी है। आप निचे देख सकते हैं कि किसको लिस्ट में जगह मिली है और कौन स्थान पाने में नाकामयाब हुआ है।

No particular order my top 10 fast bowlers…..

Lillee

Akram

Marshall

McGrath

Ambrose

Steyn

Hadlee

Thommo

Holding

Anderson

