आगरा विश्वविद्यालय व रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मुजम्मिल अहमद का निधन

आगरा विश्वविद्यालय व रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति (Former Vice Chancellor of Agra University and Ruhilkhand University) प्रोफेसर मुजम्मिल अहमद (Professor Muzammil Ahmed) का मंगलवार को निधन (Passed Away)हो गया है। बता दें कि प्रोफेसर मुजम्मिल अहमद लखनऊ विश्वविद्यालय इकोनॉमिक्स विभाग (Professor Muzammil Ahmed Lucknow University Department of Economics) में सेवाएं दे चुके थे। उनके निधन की खबर से लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) के शिक्षकों व कर्मचारियों ने दुख जताया है।