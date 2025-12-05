Formula E Sao Paulo E-Prix : कल होगी इलेक्ट्रिक फार्मूला कारों की रोमांचक रेस, इन रेसर्स पर सबकी निगाहें

Formula E Sao Paulo E-Prix : रफ्तार के दीवानों को दुनिया की सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक रेसिंग सीरीज़ Formula E देखने को मिलेगा। फ़ॉर्मूला ई सीज़न 12 इस सप्ताहांत साओ पाउलो ई-प्रिक्स के साथ शुरू हो रहा है। कल यानी 6 दिसंबर से ब्राजील के साओ पाउलो में E-Prix वीकेंड सीज़न 12 की पहली रोमांचक रेस होगी। खास बात ये है कि इस बार की रेस भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी खास है, क्योंकि मुकाबले में एक भारतीय कंपनी भी हिस्सा ले रही है। जो ग्लोबल ट्रैक पर अपनी ताकत दिखाएगी।

पिछले सीज़न 11 के चैंपियन ओलिवर रोलैंड के ट्रैक पर वापसी के साथ, उनके साथी चैंपियन और एंड्रेटी के नए खिलाड़ी फेलिप ड्रगोविच जैसे नए नामों के साथ, उत्साह बढ़ता जा रहा है। यह रेस प्रतिष्ठित साओ पाउलो स्ट्रीट सर्किट (São Paulo Street Circuit) में होगी- जो लोला यामाहा एबीटी स्टार लुकास डि ग्रासी (Lucas di Grassi) और नए खिलाड़ी ड्रगोविच ( Drugovich) का घरेलू मैदान है। यहाँ रेस शेड्यूल से लेकर प्रसारण विवरण तक, सीजन के पहले राउंड के बारे में सब कुछ बताया गया है।

2013 से शुरू हुआ महिंद्रा की रेसिंग सफर इस साल Formula E रेसिंग चैंपियनशिप में और रोमांचक होगा। महिंद्रा रेसिंग टीम में दो रेसर शामिल हैं। नीदरलैंड्स के निक डि व्रीज़ (Nick de Vries) और स्विट्ज़रलैंड के एडोआर्दो मोर्टारा ( Edoardo Mortara) के हाथों में महिंद्रा फार्मूला ई की स्टीयरिंग होगी।

मौजूदा चैंपियन ओलिवर रोवलैंड (Oliver Rowland) क बार फिर अपने खिताब के बचाव के लिए ट्रैक पर उतरेंगे, जबकि एंड्रेटी टीम के नए ड्राइवर फेलिपे ड्रुगोविच ( Felipe Drugovich ) अपने डेब्यू से पहले ही सुर्खियों में है।