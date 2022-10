Bharat Jodo Yatra के दौरान करंट की चपेट में आए चार कांग्रेस कार्यकर्ता, अस्पाताल पहुंचकर राहुल गांधी ने जाना हाल

नई दिल्ली। कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra ) के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। ये हादसा कर्नाटक में हुआ, जहां पर पदयात्रा में शामिल चार कार्यकर्ता करंट की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं, घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना।

Shri Rahul Gandhi visited the Civil Hospital, New Moka, Ballary and met up with all the friends, who had got the electric shock during an accident in Yatra to know their well being.

Spirit of #BharatJodoYatra is to care for each other with love and compassion. Proud of Rahulji. pic.twitter.com/huUToWb5wH

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) October 16, 2022