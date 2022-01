Fred Parris Death : सिंगर फ्रेड पेरिस ने बीमारी के चलते दुनिया को कहा अलविदा, 85 साल में ली अंतिम सांस

फेमस हारमोनी ग्रुप फाइव सैटिन्स (Harmony Group Five Satins) के लीड सिंगर (Harmony Group The Five Satins) फ्रेड पेरिस (Fred Parris) का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1950 में फाइव सैनिट्स (Five Satins) और इन द स्टिल ऑफ द नाइट ( In the Still of the Night)से फ्रेड ने फैंस के दिल जीते थे।